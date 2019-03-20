В Испании заявили о готовности клонировать Месси

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Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о готовности клонировать капитана испанской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Mundo Deportivo.

Специалист отметил, что даже при нынешних технологиях это возможно осуществить.

«Мы можем клонировать Месси даже с существующими технологиями. Получится кто-то очень близкий к Месси, практически его близнец. Это как если бы родились близнецы, а одного из них заморозили на 20−30 лет. Результат был бы примерно такой же», —признался Наварро.

Напомним, что Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. В составе каталонского клуба он выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

В нынешнем сезоне на счету Месси 28 голов в 26 матчах за каталонский клуб. В недавнем матче против «Бетиса» Месси оформил хет-трик. После третьего гола, который Лионель забил эффектным ударом под перекладину, болельщики «Бетиса» устроили аргентинцу овацию.

В качестве игрока сборной Аргентины Месси становился серебряным призером ЧМ-2014 и был признан лучшим игроком того турнира.

Также Месси многократно признавался лучшим футболистом года в Аргентине и лучшим игроком чемпионата Испании. Он является пятикратным обладателем премии «Золотая бутса» и «Золотой мяч».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лионель Месси продолжает демонстрировать свою гениальность, в том числе и вне футбольного поля. Аргентинец, заставивший недавно пользователей сети совершать попытки повторить его трюк с футбольным мячом и бутылкой, поразил поклонников «работой с мячом» в настольном теннисе.

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