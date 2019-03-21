Шерше ля фам*: назван виновник распада группы «Ленинград»

Шоу-бизнес

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий, который 15 лет назад выступал в составе группы «Ленинград», заявил, что решение Сергея Шнурова распустить коллектив, напрямую связан с его супругой. Об этом сообщает РИА ФАН.

Барецкий уточнил, что речь идет не о бывшей супруге Матильде, а о новой избраннице музыканта.

По заявлению шоумена, именно жена подтолкнула Шнурова к мысли распустить «Ленинград». Барецкий объяснил, что супруга, наверняка, намекнула мужу, что выступать одному выгоднее и проще, чем возить с собой команду из 15−18 человек. Именно эта мысль, по его мнению, и стала решающим фактором в вопросе закрытия группы.

Шнуров и Барецкий

«Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать с собой 15−18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех-четырех человек, и достаточно», — заявил он.

В свою очередь, Барецкий отметил, что коллектив, участником которого он был с 2005 по 2008 годы, изжил себя.

Также шоумен допустил, что его лидер займется сольной карьерой.

Напомним, что в конце 2018 года источник из окружения группы рассказал, что Ольга Абрамова занялась финансовыми делами «Ленинграда». По его словам, она рекомендовала мужу уволить некоторых музыкантов и сократить зарплаты в два раза. Тогда гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин сказал, что ничего не знает про новые финансовые полномочия жены Шнурова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в среду, 20 марта, анонсировал прощальный тур образованного в 1997 году музыкального коллектива. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал он в своем Instagram в стихотворной форме, признав, что «прыгать и скакать приматом» — «это тяжелый крест», и группа может быть когда-нибудь собрана вновь, но произойдет это «нескоро». В 2018 году «Ленинград» дал концерт в Санкт-Петербурге, который собрал более 65 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости для группы. Закончит свое существование группа «Ленинград» в нынешнем виде также в Санкт-Петербурге концертом 12 октября.

*Cherchez la femme — французское выражение, которое буквально означает «ищите женщину».

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