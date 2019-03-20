Сергей Шнуров объявил об окончании карьеры

Шоу-бизнес

Лидер знаменитой российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который вступил в стихотворную перепалку с Ксенией Собчак, сделал неожиданное заявление о своей карьере. На своей странице в Instagram он сообщил о прощальном туре коллектива.

Сделал это Шнур в свойственной ему стихотворной манере.

Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я хуйню.

Вы подумали, быть может,

Что кого-то я виню?

Нет. Сам выбрал этот стиль

Баснословного угара.

Жёг, как мог шнура фитиль,

И в эпоху «Ягуара»,

И во времена пост-спайса.

Странно, но всё жив нахал.

Дорн вопил, мол не стесняйся,

Не стесняясь я бухал.

Всё «иметь» в предельном смысле,

Заебался я уже,

И пришёл к нехитрой мысли, —

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?

Задал сам себе вопрос.

Может я уже подрос?

Почесал свои седины.

Смерил жизнь самою ею.

Прожил я до середины,

Делал то, что я умею.

Середина — это тоже,

Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит.

Силы будут — буду в блюзе,

Рейве, роке, польке, джазе,

Самый старый из задир.

Предводитель Безобразий

И почётный Командир!

Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не «заебуть»,

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело, —

Знаю я наверняка.

Согласно информации, обнародованной музыкантом, тур стартует 4 июня в Калининграде, а завершится 12 октября в Санкт-Петербурге.

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