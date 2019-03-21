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Люди и звери

Стоматологи показали, как чистят зубы бегемоту (поучительно видео)

4:25 21 марта 2019   5
Бегемот
Инф. «ФАКТОВ»

Вчера, 20 марта, Всемирная федерация стоматологов отмечала День здоровой полости рта. Привлечение внимания к проблемам в этой области необходимо: более 90% населения планеты страдает от заболеваний полости рта, которых можно было бы избежать благодаря своевременному лечению и гигиене, напоминает National Geographic.

В животном мире, отмечают журналисты, тоже возникают стоматологические проблемы (посмотрите на львицу с больным зубом). Для многих видов в роли стоматологов выступают другие представители фауны: например, бегемотам гигиену полости рта обеспечивают птицы и рыбы, своевременно вычищающие застрявшие остатки пищи.

Но в зоопарке «природных» стоматологов нет, поэтому на помощь зверям приходят ветеринары. Хотя бегемоты в основном едят траву, они обладают массивными зубами и клыками, помогающими им отбиваться от врагов.

В австралийском парке Werribee Open Range специалисты ежедневно извлекают из их массивной пасти остатки пищи и промывают ее. Врачи также своевременно замечают источившиеся острые зубы, которые могут травмировать десну, и удаляют или подпиливают их. Для минимизации проблем все животные получают сбалансированную полезную пищу.

Представители зоопарка также добавляют, что гигиенические процедуры не представляют большого труда: бегемоты к ним привыкли и с радостью распахивают свою пасть, чтобы освежить ее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Африке бегемот пытался спасти детеныша антилопы куду от хищников.

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