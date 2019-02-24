- 23:55 Кипрская церковь заявила о поддержке украинской автокефалии и раскритиковала россиян
- 23:17 Попались на «горячем»: в Донецкой области задержаны бандиты, пытавшиеся «обменять» два миллиона
- 22:59 ЧП с туристами в Карпатах: появились тревожные данные о спасательной операции
- 22:27 Выборы-2019: в МВД сообщили о запуске новой системы мониторинга нарушений
- 21:50 Стало известно, куда вывезли украинского политзаключенного Балуха
- 21:25 В Полтаве загорелись рынок и автостанция
- 21:19 Зинченко второй сезон подряд выиграл в составе «МанСити» Кубок английской лиги
- 20:49 Из Украины пытались вывезти старинную монету стоимостью 1,2 миллиона гривен
- 20:33 Меган Маркл в платье от Dior и бриллиантах посетила банкет у британского посла в Марокко
- 20:26 Притворялся фотографом: в Киеве задержали организатора детской порностудии
Неприятный запах изо рта: почему он возникает и как от него избавиться
Такая деликатная проблема, как запах изо рта, не может не волновать. Почему он возникает и как от него избавиться? Врачи называют несколько причин. Причем не всегда они связаны с заболеваниями.
Плохая гигиена полости рта. Чистить зубы, как известно, нужно два раза в день. Причем не только зубы, но и язык, на котором тоже скапливаются бактерии, вызывающие неприятный запах. Важно также вовремя лечить кариес, ведь в полости забиваются остатки пищи, которые гниют. Неприятный запах изо рта возникает у больных пародонтозом. Заболевание десен трудно поддается лечению, но с ним надо бороться, ведь недуг приводит к выпадению зубов. Врач-пародонтолог назначит терапию.
Стрессы также часто становятся причиной неприятного запаха изо рта. Гормоны стресса кортизол, адреналин и норадреналин способствуют ускоренному росту патогенной микрофлоры, в том числе во рту.
Недостаточное употребление воды. Врачи рекомендуют пить два — два с половиной литра воды в день. Но многие забывают это делать, либо не любят воду. В таком случае организм выделяет мало слюны и размножаются бактерии, вызывающие запах. Сухость слизистой ротовой полости беспокоит и тех, кто держит рот открытым, например, из-за насморка, аденоидов, храпа во время сна.
Читайте также: Как правильно чистить зубы — семь советов
Диеты. Если человек ограничивает себя в еде, делает длительные перерывы между приемами пищи, голодает, организм начинает сжигать жир. Это приводит к образованию веществ, вызывающих неприятный запах изо рта.
Курение очень сильно ухудшает запах изо рта, а также приводит к изменению цвета зубов, проблемам с легкими и сосудами. Лучше отказаться от вредной привычки.
Заболевания миндалин и пазух носа. Болезни слизистой носоглотки часто сопровождаются образованием гноя, что вызывает дурной запах изо рта. Такие недуги надо обязательно лечить, так как они грозят серьезными осложнениями. Например, гайморит в некоторых случаях может привести к опасному для жизни менингиту.
Проблемы с желудком. В таком случае, кроме запаха (обычно кислого), человека, как правило, время от времени беспокоят боль в животе, тошнота или отрыжка. Это может быть гастрит и даже язва желудка. Неприятный запах возникает и при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника.
У страдающих заболеваниями почек может появляться горьковатый запах изо рта. Если он напоминает ацетон, то у человека могут быть проблемы с поджелудочной железой.
При поражении слизистой грибком возникает белый или желтоватый налет на языке, а также плохой запах. Также человек может испытывать жжение, особенно во время употребления острой и кислой пищи.
Как избавиться от неприятного запаха
- Чистить зубы и язык дважды в день. Использовать флосс для очистки межзубных промежутков.
- Пить достаточно воды.
- Отказаться или максимально ограничить употребление лука, чеснока, алкоголя и даже кофе.
- Пользоваться специальным спреем для освежения дыхания, жевательной резинкой после еды.
- Пройти обследование у врача и при необходимости начать лечение.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об ацетонемическом синдроме, когда изо рта у ребенка чувствуется запах ацетона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 4 м/с С-З
Давление: 757 мм