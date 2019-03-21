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Крым превратили в военную базу: полуострову предрекли экологическую катастрофу
Оккупационные «власти» Крыма не пытаются решать экологические проблемы полуострова и повысить благосостояние людей — их они просто не интересуют. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал многолетний председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Мустафа Джемилев.
«Их это не интересует. Ни благосостояние людей, ни производство. Для России Крым — просто военная база», — считает крымскотатарский и украинский политик.
По словам Мустафы-ага, после перекрытия Северо-Крымского канала (это примерно 85 процентов водообеспечения сельского хозяйства), на полуострове вырыли несколько сотен артезианских скважин.
«Поливать огороды минеральной водой… В результате грунтовые воды опустились на 17 метров и началось засоление почвы. В северной части Крыма уже практически нет сельского хозяйства», — сокрушается Мустафа Джемилев.
Напомним, что слова председателя Меджлиса подтверждают и слова простых крымчан: житель Феодосии рассказал нашему изданию, что на дачах многие его соседи пробивают скважины, из-за чего выращивать овощи на полуострове стало дороже, чем в России.
А так как в 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков, то к августу дефицит воды в Крыму достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет. И на полуострове пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Предлагались различные «фантастические» проекты решения воды — к примеру, за счет очистки сточных вод
О состоянии дел на полуострове с образованием, медициной и сферой обслуживания, об изменении демографического состава населения Крыма и других «прелестях русского мира» читайте в материале «Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский, — Мустафа Джемилев»
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