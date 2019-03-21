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Получил две пули в живот за анекдот: в Киеве ночью стреляли (фото, видео)
В ночь на четверг, 21 марта, медики госпитализировали мужчину, которому дважды выстрелили в область живота из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями. ЧП произошло на улице Раисы Окипной, 4а (Левобережная). Ранее сообщалось, что в столице мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в машину охранного агенства и фасад учреждения по реализации лотереи.
Как сообщает «Информатор», пострадавший вместе с товарищами после полуночи общались на улице возле многоэтажки, рассказывая анекдоты. Один из жителей дома, как утверждает товарищ потерпевшего, в нецензурной форме сделал им замечание из окна своей квартиры. Компания, несколько сбавив голос, продолжила общение.
Через некоторое время из двора дома вышел мужчина, выстрелил по компании несколько раз и скрылся. Обе пули попали в область живота одного из стоявших под домом мужчин.
Медики, прибывшие на место, оказали ему первую помочь и госпитализировали. Сейчас с этим делом разбирается полиция.
Как утверждают правоохранители, от мужчин, общавшихся под домом, исходил запах алкоголя, но их состояние «было нормальное».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные совершили нападение на Голосеевский районный суд Киева — по окнам на втором и третьем этаже была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия.
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