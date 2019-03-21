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Украинцам разъяснили, почему они получают различные по размеру субсидии
Правительство будет выделять каждому субсидианту тот размер субсидий, который ему позволит рассчитываться за коммунальные услуги без ощутимого ущерба для семейного бюджета. Об этом в эфире «5 канала» рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет АиФ.
Социальная помощь будет рассчитана исходя из суммы доходов каждого человека в семье субсидианта. В частности, размер субсидии зависит от того, какой доход на одного человека в домохозяйстве, рассказал министр.
«Механизм для всех один. И критерий один — это доходы людей … Есть, например, семья, где работают и муж и жена, а у них пятеро детей. И даже если они по 7000 получают, то в целом эти 14 тысяч делятся не на двух человек, а на семь, и соответственно доход одного человека у них значительно меньше, чем в семье, состоящей из двух человек, которая получает такие же доходы», — заявил Рева.
По мнению министра, размеры субсидий в Украине установлены на общеевропейском уровне по отношению к доходам семей, которые нуждаются в помощи государства на оплату коммуналки. В то же время, если бы семьи не обращались за помощью, что половина их доходов уходила бы на оплату ЖК-услуг.
«Средний размер за жилищно-коммунальные услуги — около 10% от их дохода. Это как раз европейский показатель, но если бы они сами платили, то этот показатель был бы где-то 40−50%», — считает Рева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр соцполитики Андрей Рева отметил, что Кабмине намерен ликвидировать «уравниловку льгот» в Украине, чтобы социальную помощь получали лишь те граждане, которые в ней нуждаются и в том размере, который им необходим для обеспечения базовых потребностей. Для этого в Кабинете министров начали подготовку единого закона об объединении всех действующих норм о подсчете размера и выплате помощи гражданам от государства.
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