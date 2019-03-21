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К 5 мая украинцам выплатят матпомощь: кому и сколько положено
Кабмин установил размер ежегодной разовой денежной выплаты участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также жертвам нацистских преследований. Ранее сообщалось, что помимо мартовского повышения пенсии в Украине запланировано еще две — индексации в июле и декабре.
Как сообщают в Минсоцполитики, к 5 мая 2019 года государственную помощь получат:
Люди с инвалидностью, полученной вследствие войны, бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
I группы — 3850 гривен;
II группы — 3400 гривен;
III группы — 2950 гривен;
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей: 1295 гривен;
Лица, имеющим особые заслуги перед Родиной: 3850 гривен;
Члены семей погибших и жены (мужья) умерших инвалидов вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз: 840 гривен;
Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага: 530 гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родители, которые с рождением двойни стали многодетными, будут получать ежемесячно государственную помощь на обоих новорожденных.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!