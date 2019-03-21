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Доллар по 30? Озвучен прогноз по курсу валют на ближайшие дни
В Украине продолжает дорожать американская валюта. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время наличный доллар может стоить порядка 28 гривен.
Такой прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» дал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшее время мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне: на межбанке доллар может торговаться около 27,8 грн, а наличный доллар в банках — 27,7−27,9 грн» — отметил эксперт.
По его словам, удорожание доллара наблюдается с 12 марта. «За неделю доллар успел отыграть свое удешевление предыдущих трех недель и сейчас вернулся к отметкам месячной давности», — добавил он.
Полный текст материала о состоянии дел на валютном рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Доллар и евро неуклонно дорожают: названа причина».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.