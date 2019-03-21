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Приговор за буллинг: в Киеве суд оштрафовал мать жестокого подростка
Шевченковский районный суд Киева назначил штраф матери несовершеннолетнего учащегося одной из школ, который регулярно бил и оскорблял одноклассников. Женщине предстоит уплатить 850 гривен, сообщает Полиция Киева.
Работники ювенальной превенции Шевченковского управления полиции провели анализ жалоб, по итогам составили административный протокол по ч. 3 ст. 173−4 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Травля участника образовательного процесса»).
«Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использовании нецензурной лексики», — говорится в сообщении.
Судя по всему, разъяснительных бесед педагогов оказалось недостаточно, поэтому ювенальные полицейские провели школьникам лекцию о нормах поведения и предотвращении насилия среди детей.
19 января 2019 года в Украине вступил в силу закон об ответственности за буллинг в школах. Предусмотрены штрафы до 3400 грн или общественные работы. Одной из первых, в отношении которых применили новый закон, стала мать ученицы общеобразовательной школы одного из сел Бориспольского района Киевской области, которую привлекли к административной ответственности за буллинг, совершенный ее дочерью 26 января. По факту избиения ученицы полиция открыла уголовное производство.
А 28 февраля 2019 года Нетишинский городской суд Хмельницкой области приговорил к административному штрафу старшеклассника, травившего своего учителя.
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