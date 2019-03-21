Земляне увидели последнее в 2019 году Суперлуние: невероятные фото

Мир

В ночь на четверг, 21 марта, жители Земли наблюдали красивое явление — Суперлуние. В такие дни Луна максимально приближается к Земле и кажется больше, чем обычно.

В социальных сетях жители разных стран мира показали, каким было для них последнее Суперлуние 2019 года. Мартовское полнолуние еще называют «червячным» — с потеплением на поверхность вылезает большое количество дождевых червей. Или же «вороньим» — из-за множества птиц, слетающихся полакомиться червяками. Нынешнее полнолуние совпало с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.

(Из Twitter David Bernard, Washington Parish)

(Из Twitter Misti Turnbull)

(Из Twitter John Holman, Alabama)

Look to the sky tonight to see the Full #WormMoon. This will also be the last #SuperMoon of 2019. Be sure to tag us in your photos: https://t.co/8CzzGxbMi4 pic.twitter.com/EVMwBzK8EW — AccuWeatherAstronomy (@AccuAstronomy) 20 марта 2019 г.

(из Instagram utahshotz, Farmington, Utah) (Из Instagram tulsadowntown, Tulsa, Oklahoma) (Из Instagram a. foradventure, Lawrencetown Beach Provincial Park) Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились впечатляющие фотоснимки СуперЛуны, которую была видна в ночь на 19 февраля.

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