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Земляне увидели последнее в 2019 году Суперлуние: невероятные фото

10:09 21 марта 2019   251
Суперлуние
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на четверг, 21 марта, жители Земли наблюдали красивое явление — Суперлуние. В такие дни Луна максимально приближается к Земле и кажется больше, чем обычно.

В социальных сетях жители разных стран мира показали, каким было для них последнее Суперлуние 2019 года. Мартовское полнолуние еще называют «червячным» — с потеплением на поверхность вылезает большое количество дождевых червей. Или же «вороньим» — из-за множества птиц, слетающихся полакомиться червяками. Нынешнее полнолуние совпало с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.

(Из Twitter David Bernard, Washington Parish)

(Из Twitter Misti Turnbull)

(Из Twitter John Holman, Alabama)

(из Instagram utahshotz, Farmington, Utah)

(Из Instagram tulsadowntown, Tulsa, Oklahoma)

(Из Instagram a. foradventure, Lawrencetown Beach Provincial Park)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились впечатляющие фотоснимки СуперЛуны, которую была видна в ночь на 19 февраля.

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