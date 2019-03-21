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Земляне увидели последнее в 2019 году Суперлуние: невероятные фото
В ночь на четверг, 21 марта, жители Земли наблюдали красивое явление — Суперлуние. В такие дни Луна максимально приближается к Земле и кажется больше, чем обычно.
В социальных сетях жители разных стран мира показали, каким было для них последнее Суперлуние 2019 года. Мартовское полнолуние еще называют «червячным» — с потеплением на поверхность вылезает большое количество дождевых червей. Или же «вороньим» — из-за множества птиц, слетающихся полакомиться червяками. Нынешнее полнолуние совпало с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.
(Из Twitter David Bernard, Washington Parish)
(Из Twitter Misti Turnbull)
(Из Twitter John Holman, Alabama)
Look to the sky tonight to see the Full #WormMoon. This will also be the last #SuperMoon of 2019. Be sure to tag us in your photos: https://t.co/8CzzGxbMi4 pic.twitter.com/EVMwBzK8EW— AccuWeatherAstronomy (@AccuAstronomy) 20 марта 2019 г.
(из Instagram utahshotz, Farmington, Utah)
(Из Instagram tulsadowntown, Tulsa, Oklahoma)
(Из Instagram a. foradventure, Lawrencetown Beach Provincial Park)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились впечатляющие фотоснимки СуперЛуны, которую была видна в ночь на 19 февраля.
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