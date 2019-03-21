Мир

Близко к фашизму: в России рассказали об идеологии путинского режима

Путинизм — это авторитарная, ультрареакционная идеология и практика, которая установилась при Путине и связана с его личностью и окружением. Такое определение господствующей в России идеологии дает социолог, исследователь в области электронной демократии Игорь Эйдман, который считается крупнейшим исследователем идеологии путинизма.

В комментарии «ФАКТАМ» он объяснил, почему считает эту идеологию парафашистской или квазифашистской (близкой к идеологии, которая господствовала в Италии в 20-х — начале 30-х годов, во франкистской Испании, в Португалии при Салазаре, в Венгрии при Хорти, в Румынии при Антонеску).

«Мы привыкли считать фашистами прежде всего немецких национал-социалистов. Но все-таки национал-социализм и фашизм — это не одно и то же. Национал-социализма в России нет. То есть этнический национализм здесь не настолько процветает и не является господствующей идеологией», — подчеркнул социолог.

Еще одним определяющим идеологию путинизма показателем является клерикализм. К клерикально-фашистким режимам относили и ту же салазаровскую Португалию, и Австрию при Дольфусе и Шушниге, которой тогда фашистская Италия помогала, поддерживала до какого-то момента. Однако все элементы клерикализма вполне вписываются в фашистскую идеологию. Ксенофобия, ненависть к либерализму, к демократии, к гуманизму, презрение к правам и свободам человека, ультраконсерватизм, дискриминация меньшинств, сексуальных меньшинств в том числе, культ традиционной семьи, патриархальных ценностей — все, чем гордится режим Путина — это опять-таки характерно было для фашистских режимов, а теперь присуще и путинизму.

«Безусловно, путинизм существует не только как некая практика, авторитарная система, но и как идеология этой системы. И эта идеология близка к фашистской», — утверждает Игорь Эйдман.

Полный текст интервью с российским социологом читайте в статье «ФАКТОВ» «Россией правит „вор в законе“, если его убрать, начнется война».

Напомним, в сети высмеяли свежий снимок Путина, на котором он выглядит настоящим стариком.

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