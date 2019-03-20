Мир

"Какой же он ничтожный старик": фото Путина обсуждают в соцсетях

Свежий снимок бессменного хозяина Кремля Владимира Путина опубликовал в Twitter пользователь, который пишет под ником Вал Мишель.

«Чтобы SEX символ стал EX символом, достаточно убрать всего лишь один символ — $», — подписал автор фото.

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Комментарии были в таком же духе.

«А если еще убрать и символ €, останется только Х».

«Какой же он ничтожный старик! Не представляющий никакой опасности. Без своих холуев и казнокрадов, помогающий им обогащаться за счет граждан своей страны».

«Грех смеяться над больными людьми!»

«Вова совсем запаршивел!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Польши Анджей Дуда не пригласил Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны.

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