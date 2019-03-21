Политика

Садовый больше не хочет быть мэром Львова и не будет

Экс-кандидат в президенты Украины Андрей Садовый принял решение не баллотироваться на пост мэра Львова на новый срок, сосредоточившись на работе на уровне государства. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале ZIK.

Он напомнил, что возглавляет город уже 13 лет, поэтому считает, что пора передавать власть более молодому преемнику.

«Заканчивается моя третья каденция на посту мэра Львова — я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили более молодые, мудрые, талантливые, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать», — сказал он.

Своей главной задачей на будущее Садовый видит работу на уровне государства, поскольку только так он может помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву.

В настоящее время, по мнению львовского политика, до 80% городов Украины находятся под властью криминалитета.

«И также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов — я этого не позволю!» — подчеркнул он.

Напомним, в начале января партия «Самопоміч» официально выдвинула своего лидера Андрея Садового кандидатом в президенты Украины, а 4 марта он заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

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