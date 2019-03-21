Украина

В Украину идут дожди и похолодание: синоптик дала прогноз на последнюю неделю "нестабильного" марта

После непродолжительного похолодания в Украину идет тепло — максимальная температура воздуха 22−24 марта достигнет 15 градусов выше нуля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, минимальная дневная температура воздуха в эти дни сохранится на территории северо-восточной части Украины, на Сумщине и Харьковщине — 5−9 градусов тепла.

22 марта атмосферный фронт может принести периодические дожди в большинстве территорий Украины, сухо будет только на юге.

23 марта погода отметит Всемирный день метеоролога сухой и ясной погодой, такая же малооблачная погода сохранится и 24 марта.

В начале следующей недели в Украину снова придут дожди — теперь уже с запада, которые затронут значительную территорию страны, кроме восточных областей и юга. Ночью может похолодать до минус 4 градусов, днем столбики термометров не превысят 5−9 градусов. Ночью, когда температура воздуха будет приближаться к нулевой отметке и опускаться ниже, возможен мокрый снег.

Синоптическая карта на 23 марта

В Киеве 22 марта будет влажно и тепло, днем пройдет дождь, температура воздуха достигнет 8−10 градусов. На выходных потеплеет еще больше, максимально ожидается 10−13 градусов. Тепло и сухо в столице будет и в понедельник, 25 марта.

Напомним, на 21 марта, в первый день астрономической весны, Гидрометцентр обещает украинцам переменную облачность без осадков. Днем в четверг будет 8−10 градусов тепла, лишь в Закарпатье и в южных регионах — на пару градусов теплее, а в северных областях — на те же пару градусов прохладней.



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