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В ЕС заверили Порошенко в безоговорочной поддержке Украины
В Брюсселе 20 марта состоялся неформальный мини-саммит Украина — Европейский союз с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Европейского парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской комиссии.
Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, в ходе переговоров стороны согласовали подходы к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координацию совместного противодействия существующим вызовам.
Лидеры отметили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая подписание и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и введение безвизового режима. Также в ЕС подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с Евросоюзом после свободных и честных президентских выборов в Украине.
В свою очередь Петр Порошенко изложил свое видение ключевых приоритетов развития украинского государства и его отношений с Европейским союзом, в основе которых лежит процесс достижения Украиной критериев членства в ЕС.
В ходе мини-саммита стороны договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском союзе, в частности в сфере кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.
Говоря о пятой годовщине незаконной аннексии Россией Крыма, Порошенко подтвердил безоговорочную преданность политике деоккупации полуострова и его возвращению Украине политико-дипломатическим путем. Также президент поблагодарил ЕС за сохранение санкционного режима против России в связи с ее грубым нарушением международного права в ходе аннексии Крыма и призвал продолжить санкционное давление на Кремль для освобождения всех украинских военнопленных и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации. В связи с этим Порошенко приветствовал решение ЕС о введении нового «азовского пакета» санкций в отношении РФ из-за спровоцированной ею ситуации в Керченском проливе. Также участники мини-саммита в Брюсселе договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовью.
В ходе встречи обсуждался также вопрос укрепления энергетической безопасности Украины, в связи с чем Петр Порошенко призвал лидеров ЕС прекратить строительство российского «Северного потока-2», который угрожает энергобезопасности всего европейского континента.
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