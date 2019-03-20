Порошенко назвал вероятную дату саммита Украина-ЕС в Киеве (видео)

Украина

Президент Украины Петр Порошенко намерен договориться с руководством Европейского Союза о дате проведения очередного саммита Украина — ЕС. Об этом глава государства сказал журналистам в среду в Брюсселе.

«Сегодня мы ожидаем, что будет договоренность о дате нашего следующего саммита „Украина — ЕС“, и мы надеемся, что он будет в начале лета, и после окончания переговоров дату саммита вы сможете услышать», — отметил он.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что нынешний саммит является уникальным и чрезвычайно важным.

«Никогда ранее Украина не встречалась одновременно на одной встрече с президентом Европейского совета, президентом Еврокомиссии, президентом Европейского парламента, с вице-президентом, членами Еврокомиссии», — подчеркнул президент.

Также, по словам Порошенко, саммит уникальный по времени, поскольку проходит за десять дней до выборов. Это, считает он, является «абсолютно четким форматом поддержки — не просто поддержки Порошенко, а поддержки Украины и наших евроинтеграционных стремлений».

При этом глава Украины добавил, что у участников встречи очень насыщенная повестка дня, к обсуждению запланированы «конкретные практические вопросы, которые сейчас планируют реализовывать».

В качестве примера Порошенко назвал то, что стороны сегодня намерены обсудить июньские санкции в отношении России и вопросы предоставления макрофинансовой помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

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