Происшествия

Вслед за Одессой в "Борисполе" изъяли крупную партию кокаина: первые фото с места событий

В пункте пропуска «Борисполь» была пресечена попытка ввоза в страну 3,5 кг кокаина. Наркотики находились в специально оборудованных тайниках в багаже украинца, следовавшего из Панамы (транзитом через Германию) в Украину. Ранее сообщалось, что в порту под Одессой выявили 200 килограммов тяжелого наркотика на 35 млн долларов.

Как сообщают в Государственной фискальной службе, пакеты со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета находились в специально изготовленных тайниках — в двойном дне чемоданов. В дальнейшем наркотик планировали переправить в Израиль.

«Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Материалы дела изъяты СБУ в рамках уголовного производства. СБУ и правоохранительными органами Израиля по данному факту была проведена международная контролируемая поставка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали руководителя крупного международного наркосиндиката — гражданина Израиля. Деятельность масштабной международной сети интернет-торговли наркотиками блокировали сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией Израиля.

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