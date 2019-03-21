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Политика

Больше хаоса: в России рассказали, в каком кандидате Путин заинтересован на украинских выборах (видео)

14:09 21 марта 2019   235
Путин следит за выборами в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Президента России Владимира Путина устроит только такой президент Украины, который посеет в нашей стране хаос. Об этом в эфире программы «На троих» заявил известный российский журналист Алексей Венедиктов.

При этом гость телеканала подчеркнул, что взгляды нового лидера для хозяина Кремля интереса не представляют.

«Если говорить о нашем, российском кандидате в Украине, у нас — Мистер Хаос кандидат. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем Путин считает, что это выгоднее России. Поэтому, собственно, кандидаты Тимошенко, Зеленский, Бойко, еще какие-то люди — неважно, пророссийский или нет. Вот мистер хаос — это. нас удовлетворит», — сказал Венедиктов.

Напомним, ранее был озвучен российский сценарий, который задействуют в случае прихода к власти в Украине «неконструктивного» президента.

В свою очередь авторитетное британское издание назвало лидера предвыборных президентских рейтингов легкой добычей для российского президента Владимира Путина.

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