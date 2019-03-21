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Сросшихся головами сиамских близнецов успешно разделили в ходе 15-часовой операции (фото)
В Бразилии в ходе сложной 15-часовой операции успешно разделили полуторагодовалых сиамских близнецов Изабель и Изадору Фрейтас. Девочки появились на свет со сросшимися головами, но при этом каждая имела собственный мозг.
Это первый подобный случай, зарегистрированный в этой стране. В операции принимали участие специалисты из разных стран мира — в том числе знаменитый американский нейрохирург Джеймс Гудрич, который разделил уже девять пар таких близнецов-краниопагов.
В общей сложности девочки перенесли четыре хирургических вмешательства. Использовав революционный подход, врачи выполняли разделение поэтапно.
Как пишет Daily Mail, родители сестер Дебора и Диего говорят, что держать дочерей на руках по отдельности — это настоящее «волшебство». Они надеются, что Изабель и Изадора в будущем смогут вести нормальную жизнь. Врачи считают, что малышки вскоре полностью восстановятся.
«Они родились заново. Второе рождение. Сначала их родила я, а потом — врачи. Я так счастлива», — сказала мать близнецов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Йемене родился «двухголовый младенец» — редчайшая форма сиамских близнецов.
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