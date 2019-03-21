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Украина

«Медицина достигла российских низин»: в сети рассказали о катастрофе в больницах Крыма (фото)

15:22 21 марта 2019 239
Больница в Джанкое
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фото из больницы в аннексированном Джанкое, где в городской больнице людям приходится целый день ждать рентген-обследования. По словам автора снимков, крымского блогера RoksolanaToday&Крым‏, в очереди вынуждены стоять даже пациенты с экстренными случаями — переломами и ушибами.

«Медицина в курортном Джанкое достигла российских низин! Люди с 9:00 о 16:00 сидят в очереди НА РЕНТГЕН, у некоторых даже экстренно переломы, ушибы и принимает всего лишь один врач. Бегая с кабинета в кабинет, и это наша городская поликлиника…», — говорится в комментарии к фото.

Практически аналогичная ситуация сложилась и в Судаке, где в поликлинике остался единственный травматолог.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев констатировал, что после российской аннексии в крымских больницах и поликлиниках катастрофически не хватает медицинского врачей, сестер и даже нянечек. Также нет необходимых медикаментов, оборудования.

Джемилев также вспомнил, как Путин обещал ему решить все проблемы жителей полуострова за несколько месяцев.

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