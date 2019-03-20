Медицина умерла: Джемилев рассказал о катастрофе в Крыму

Общество

В Крыму после российской аннексии практически умерла медицина. В больницах и поликлиниках не хватает медицинского врачей, сестер и даже нянечек. Нет необходимых медикаментов, оборудования. Чтобы попасть к врачу, очередь нужно занимать с раннего утра. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Он отметил, что врачам разрешено выписывать людям препараты только российского производства, которые, как правило, не эффективны. Врачи боятся официально предложить пациенту украинский аналог. Даже нуждающихся в срочной операции записывают в очередь, которая может растянуться на несколько месяцев. Состояние больного никого не волнует.

При этом Джемилев говорит, что по российскому телевидению показывают совсем другую картинку — якобы процветающий благополучный Крым.

«Это такая страна, что если там даже будут умирать от голода, пропаганда останется на высшем уровне. Газеты и телевидение продолжат рассказывать, как у них хорошо и как плохо на Западе», — отмечает нардеп.

Напомним, за несколько дней до аннексии Крыма Россией народного депутата Украины, одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева пригласил на беседу лидер страны-агрессора Владимир Путин. Хозяин Кремля пытался убедить собеседника, что Россия решит все социальные и политические проблемы крымских татар в течение нескольких месяцев.

Сейчас Крым превращен в неприступную крепость. На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Оккупанты уничтожают в Крыму и Севастополе средний и малый бизнес. При этом число чиновников и силовиков на полуострове растет: в пятерку денежных занятий оккупированного Крыма вошло госуправление и обеспечение военной безопасности.

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