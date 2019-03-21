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Назарбаев звонил Путину накануне отставки: что об этом известно
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев звонил президенту России Владимиру Путину незадолго до того, как подал в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Назарбаев сообщил главе Кремля о своем решении оставить высший государственный пост.
«Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — сказал пресс-секретарь, передает ТАСС.
По словам Пескова, Назарбаев не согласовывал с Путиным кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева.
«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи», — сказал Песков.
Как писали «ФАКТЫ», 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Он руководил Казахстаном еще с советских времен. Тридцать лет назад в 1989 году его назначили первым секретарем Компартии Казахстана. До этого он пять лет возглавлял правительство Казахстана.
Политологи абсолютно уверены в том, что 78-летний Назарбаев по-прежнему будет контролировать ситуацию в стране. Он намеренно ушел в тень и сделал это очень вовремя.
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