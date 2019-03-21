Жену Януковича заметили в аннексированном Крыму (фото)

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Бывшую супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе. Это произошло в годовщину гибели младшего сына женщины — Виктора Януковича.
Людмила Янукович, 20 марта
Как сообщили Крым.Реалии очевидцы, примерно за час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе — могилу.
Источник издания также подтвердил, что Людмила Янукович до сих пор живет под Севастополем, владея несколькими продовольственными магазинами. Ее бывший муж Виктор Янукович тем временем живет в Подмосковье.
В Украине он заочно приговорен к 13-летнему сроку заключения. При этом суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего президента, недовольных рядом положений приговора.
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