27.08 / 27.32 30.74 / 31.21
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жену Януковича заметили в аннексированном Крыму (фото)

15:53 21 марта 2019 257
Людмила Янукович
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшую супругу экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилу видели 20 марта на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе. Это произошло в годовщину гибели младшего сына женщины — Виктора Януковича.

Людмила Янукович, 20 марта

Как сообщили Крым.Реалии очевидцы, примерно за час до приезда Людмилы Янукович на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию, в том числе — могилу.

Источник издания также подтвердил, что Людмила Янукович до сих пор живет под Севастополем, владея несколькими продовольственными магазинами. Ее бывший муж Виктор Янукович тем временем живет в Подмосковье.

В Украине он заочно приговорен к 13-летнему сроку заключения. При этом суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего президента, недовольных рядом положений приговора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
+7

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины