Украина

Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму (фото)

В оккупированном Крыму продолжают проводить так называемые «военные учения» среди молодежи. Об этом пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым‏.

«Бахчисарай Можем повторить… и так без конца…» — говорится в сообщении блогера.

«Прямым текстом говорят, а вы не понимаете. Можем повторить голод, холод, разруху и смерти сотен тысяч…» — написал один из пользователей в комментариях под постом.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек». Там они организовали военный лагерь для молодежи, где детей и юношей обучали военному делу, в том числе и стрельбе. Позднее один из воспитанников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в колледже оккупированной Керчи и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter