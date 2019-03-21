27.07 / 27.32 30.73 / 31.20
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму (фото)

16:49 21 марта 2019 145
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму продолжают проводить так называемые «военные учения» среди молодежи. Об этом пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым‏.

«Бахчисарай Можем повторить… и так без конца…» — говорится в сообщении блогера.

«Прямым текстом говорят, а вы не понимаете. Можем повторить голод, холод, разруху и смерти сотен тысяч…» — написал один из пользователей в комментариях под постом.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек». Там они организовали военный лагерь для молодежи, где детей и юношей обучали военному делу, в том числе и стрельбе. Позднее один из воспитанников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в колледже оккупированной Керчи и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
+7

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины