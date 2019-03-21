- 16:49 Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму
- 16:46 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 16:44 Где в Киеве 22–31 марта можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса
- 16:44 В Ираке затонул паром: десятки погибших
- 16:39 Не на ту напал: пассажирка маршрутки дала жесткий отпор карманнику
- 16:33 Боевики усилили давление на избирателей с оккупированного Донбасса
- 16:26 В Ираке родился ребенок без носа
- 16:22 В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода
- 16:21 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский спринт на Кубке мира
- 16:20 Конкуренция значительно изменила энергетический рынок, — СМИ
Бойня в Керчи ничему не научила: в сети показали свежий пример победобесия в Крыму (фото)
В оккупированном Крыму продолжают проводить так называемые «военные учения» среди молодежи. Об этом пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
«Бахчисарай Можем повторить… и так без конца…» — говорится в сообщении блогера.
«Прямым текстом говорят, а вы не понимаете. Можем повторить голод, холод, разруху и смерти сотен тысяч…» — написал один из пользователей в комментариях под постом.
Как писали «ФАКТЫ», летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек». Там они организовали военный лагерь для молодежи, где детей и юношей обучали военному делу, в том числе и стрельбе. Позднее один из воспитанников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в колледже оккупированной Керчи и открыл стрельбу по студентам и преподавателям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.