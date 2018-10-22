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Учили стрелять в «Артеке»: стало известно, где тренировался Росляков
За неделю до кровавой бойни Влада учили стрелять в детском лагере «Артек». По соцсетям распространяется фото будущего нападавшего, который позирует возле пораженной мишени в «артековской» форме и с оружием в руках. Учения прошли под патронатом Министерства внутренних дел России, пишет ТСН.
Росляков мастерски продумал даже одежду для нападения. Футболка с надписью «ненависть», военные сапоги — чтобы не поскользнуться на луже крови. И перчатка на левой руке — для удобного прицела.
За месяц до нападения парень с документами купил винтовку и патроны. Эти кадры сняла камера слежения в охотничьем магазине «Сокол». Его директор уверяет — покупатель предоставил все необходимые документы.
Больше всего Владом занималась бабушка. Именно у нее он украл средства на боеприпасы — около 20-ти тысяч рублей. Странное поведение своего внука пенсионерка Таисия заметила незадолго до стрельбы. Накануне бойни он забрал все фото из семейного альбома и последний раз — приходил в компании двух неизвестных мужчин в военной форме.
Кто эти люди, не известно. Версию, что Росляков действовал не сам, следователи все время отвергают. Нападавший готовился к массовому расстрелу больше года. Взрывчатку тестировал неподалеку — на территории заброшенного здания.
В июле Росляков успешно прошел обучение в центре подготовки обращения с оружием «Эгида» — в Симферополе.
По законам государства-оккупанта 18-летний парень в состоянии ответственно пользоваться оружием. Для сравнения, в Украине — разрешение на оружие предоставляется только после 21-го года.
Поговаривают, что над юношей длительное время издевались в колледже. Его бывшая подруга говорит — он был хорошим другом, но всю ненависть к миру — долгое время скрывал в себе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение. Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.
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