Ульяна Супрун рассказала, как вести себя с неадекватами

Здоровье

И. о министра здравоохранения Уляна Супрун решила посвятить свой пост правилам общения с неадекватными личностями. По ее мнению, советы будут актуальны в период предвыборного обострения, пример которого продемонстрировали народные депутаты на заседании Кабинета Министров 21 марта.

Руководитель Минздрава считает, что самым эффективным способом противодействия человеку, пытающемуся вывести вас из себя будет его игнорирование.

«Если есть возможность — развернитесь и идите прочь. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла», — советует она.

Впрочем, есть и альтернатива — можно выслушать человека и даже попытаться его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни посторонний. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов — вас будет сложно вывести из равновесия.

Иногда обнаглевших людей нужно «вернуть в реальность». Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

Также важно понимать, что повышение голоса, указания пальцами или пренебрежительное обращение к неадекватному человеку могут ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

И.о. министра подчеркивает, что некоторые люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь реальные психические проблемы или расстройства и нуждаются в помощи. Лучшее ваше действие в этом случае — при возможности помочь человеку получить квалифицированную помощь.

Напомним, накануне Супрун дала советы, как получать радость от жизни, а в начале Большого Поста — рассказала, как ограничивать себя в пище правильно.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter