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Сеть возмутили горы мусора возле школы на Закарпатье
В поселке городского типа Ясиня, что в Раховском районе Закарпатской области, построенную музыкальную школу превратили в мусорник. Об этом сообщает ресурс «Голос Карпат» в Facebook.
Сообщается, что ясеньские активисты уже в течение года ведут войну с местными властями и жителями за сохранение экологии поселка.
Музыкальную школу, которую построили вместо сгоревшей несколько лет назад, до сих пор не ввели в эксплуатацию. Сейчас здание пустует, разрушается от времени и местных хулиганов.
Кроме того, что повреждена кровля, выбиты стеклопакеты, местные жители сносят во двор бытовой мусор. Не лучше ситуация с мусором и на остальной территории поселка.
Публикация вызвала возмущение пользователей Facebook. Они так прокомментировали фото:
«Музыкальная школа? Для чего она людям далеким от культуры?»
«Ганьба людям, які туди зносили сміття. Тепер хай дивляться усі люди, який сором на ціле село».
«Кожен повинен почати з себе».
«Оце культура! Таким потрібно не музичні інструменти, а віник і лопату в руки!»
Как сообщали «ФАКТЫ», пользователи соцсетей организовали новый флешмоб. Они собирают мусор в каком-то загрязненном общественном месте и делают фотографии «до» и «после» уборки.
А жителей Киева приглашают присоединиться к весенним толокам, которые пройдут во всех районах города. Кроме уборки зеленых зон, улиц, проспектов и бульваров, можно будет поучаствовать в высадке деревьев и кустарников.
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