Сеть возмутили горы мусора возле школы на Закарпатье

Общество

В поселке городского типа Ясиня, что в Раховском районе Закарпатской области, построенную музыкальную школу превратили в мусорник. Об этом сообщает ресурс «Голос Карпат» в Facebook.

Сообщается, что ясеньские активисты уже в течение года ведут войну с местными властями и жителями за сохранение экологии поселка.

Музыкальную школу, которую построили вместо сгоревшей несколько лет назад, до сих пор не ввели в эксплуатацию. Сейчас здание пустует, разрушается от времени и местных хулиганов.

Кроме того, что повреждена кровля, выбиты стеклопакеты, местные жители сносят во двор бытовой мусор. Не лучше ситуация с мусором и на остальной территории поселка.

Публикация вызвала возмущение пользователей Facebook. Они так прокомментировали фото:

«Музыкальная школа? Для чего она людям далеким от культуры?»

«Ганьба людям, які туди зносили сміття. Тепер хай дивляться усі люди, який сором на ціле село».

«Кожен повинен почати з себе».

«Оце культура! Таким потрібно не музичні інструменти, а віник і лопату в руки!»

Как сообщали «ФАКТЫ», пользователи соцсетей организовали новый флешмоб. Они собирают мусор в каком-то загрязненном общественном месте и делают фотографии «до» и «после» уборки.

А жителей Киева приглашают присоединиться к весенним толокам, которые пройдут во всех районах города. Кроме уборки зеленых зон, улиц, проспектов и бульваров, можно будет поучаствовать в высадке деревьев и кустарников.

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