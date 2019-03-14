Пора убирать мусор: киевлян приглашают на весенние толоки (график) с высадкой деревьев

Украина

С приходом весны расстаявший снег обнажил кучи мусора, от которого следует избавляться. Уже традиционно Киев с приходом тепла очищают от скопившейся за зиму грязи, всего ненужного на улицах.

«Киевзеленстрой» и «Плесо» планируют провести более 90 массовых уборок, на которые приглашают и киевлян. Толоки в городе, по словам начальника столичного управления экологии и природных ресурсов Андрея Малеваного, стали настоящим экологическим трендом. И этой весной он пройдет под хештегом #trashtag по-киевски.

Горожан ждут в парках, скверах, на пляжах, в зеленых зонах многих микрорайонов. Ведь там лишние руки не помешают. Людей призывают совместно очистить газоны от опавших листьев, лежалого мусора, вымести дорожки. Примкнуть к санитарной уборке можно в любое удобное время, указанное в графике толок.

Уже в ближайшую субботу, 16 марта, в парке «Победа» (Днепровский район) предполагается санитарная уборка, вывоз мусора. Также в этот день состоится субботник и на территории Куреневского парка (Подольский район), куда также приглашают всех добровольцев, чтобы помочь выгребать старые листья.

Коммунальщики просят горожан не только присоединиться к уборке зеленых зон, улиц, проспектов и бульваров, но и поучаствовать в высадке деревьев и кустарников, их окапывании. В этом году зеленстроевцы взяли повышенное обязательство — высадить более 14 тысяч зеленых насаждений

КО «Киевзеленстрой» предлагает жителям Киева присоединиться к весенним толокам и опубликовало график их проведения во всех районах города. Запланированы не только работы по очистке парков, скверов и улиц от мусора, а также высадка деревьев и кустарниковпо предложенному графику (в зависимости от погоды или по другим причинам даты могут меняться). При желании каждый может связаться по телефону (найти их можно на сайте предприятия http://kievzelenbud.com/kontakty/) с районным управлением зеленого хозяйства и зарегистрироваться заранее, уточнив дату участия в полезной акции. Высаживать будут клен, сосну, псевдотсугу, платан, рябину, барбарис, ель, скумпию, сакуру и много других растений. Озеленители планируют в этом году высадить свыше 8 миллионов цветов, почти семь тысяч деревьев и 47 тысяч кустов. Работа направляется на увеличение количества многолетников.

С приходом весны люди жгут сухостои, и это часто оборачивается возгоранием торфяников, лесных участков. Огонь уничтожает не только траву, но и плодородный верхний слой почвы. В пламени гибнут микроорганизмы, а также птичьи гнезда, ежи с зайцами, другие мелкие животные. А вместе с дымом в атмосферу попадают тяжелые металлы, диоксины, бензопирены, окиси азота и разные канцерогены.

Так, сжигание сухой растительности может перерасти в неконтролируемые пожары. Так, в Дарницком районе, как сообщает столичная служба по чрезвычайным ситуациям, 12 марта выгорел сухостой на площади 2, 5 тысячи квадратных метров между озерами Небреж и Мартишев (недалеко от улицы Коллекторной). Пожар удалось потушить, но в службе отмечают, что с наступлением тепла повышается риск возникновения пожаров в экосистемах. С начала года подразделения Киевского гарнизона выполнили 66 выездов из-за пожаров в экосистемах — возгорания ликвидировали на 37,427 га.

Киевлян просят воздержаться от таких действий, ведь, как сообщили в горгосадминистрации, сжигание листьев и травы не улучшает плодородие почвы, а лишь портит экологию города, к тому же это прямое нарушение законодательства, за что предусмотрена административная ответственность. За сжигание растительных остатков — штраф от двадцати (340 гривен) до восьмидесяти (1360 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан, предприниматели и должностные лица отвечают куда большими суммами — от пятидесяти (850 гривен) до ста (1700 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

А согласно ст. 245 УК Украины повреждение или уничтожение огнем (или другим опасным способом) лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль ж/д полотен, а также сухих трав или остатков растительности на землях сельскохозназначения влечет штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Если же перечисленные действия привели к тяжелым последствиям — гибели людей или массовой гибели животных, — то следует наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Что может сделать стихия огня, даже страшно представить. Так что прежде чем взяться за спички, стоит подумать и оценить обстановку: силу ветра и возможные последствия.

Киевлян приглашают присоединиться к высадке деревьев

«Киевзеленбуд» и районные управления зелеными насаждениями приглашают всех желающих присоединиться к высадке деревьев.

Об этом сообщаетпресс-служба коммунального предприятия.

«Если вы хотите присоединиться к работам по озеленению нашего города, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее по телефонам КП УЗН района, где бы вы хотели помочь», — говорится в сообщении.

С графиком посадочных работ можно ознакомиться здесь.

В «Киевзеленбуде» отметили, что даты и время высадки могут быть изменены в случае неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств.

В этом году в столице планируют высадить более восемь миллионов цветов, почти семь тысяч деревьев и 47 тысяч кустарников. В целом, работа будет нацелена на увеличение количества многолетних растений.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время открытой экскурсии в оранжерее Оболонского района. На сегодняшний день районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений имеют на балансе десять теплиц общей площадью 1,6 га.

«Цветы в теплицах сажают в несколько этапов, при необходимости подсаживают новые. Также здесь выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле. Мы ориентируемся на более рациональные решения, например, увеличение количества многолетних цветов в столице и создание новых злаковых клумб. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и создать новые оригинальные формы городского дизайна. В 2018 году такие клумбы были созданы в каждом районе столицы — парке „Победа“, Голосеевском парке, парке „Наталка“, сквере на ул. Гончара, Сырецком парке и других», — заявил Пантелеев.

Он отметил, что за последние три года в теплично-парниковом хозяйстве на Оболони проведен ремонт кровли и бытового помещения, заменено бетонное покрытие на фигурные элементы мощения; отремонтированы стеллажи для цветов, проведен косметический ремонт бытового помещения.

Ремонты будут проведены и в других теплично-парниковых хозяйствах.

Напомним, в коммунальных оранжереях зацвели первые тюльпаны, гиацинты и фиалкипер

В этом году в столице планируют высадить более восемь миллионов цветов, почти семь тысяч деревьев и 47 тысяч кустарников. В целом, работа будет нацелена на увеличение количества многолетних растений.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время открытой экскурсии в оранжерее Оболонского района. На сегодняшний день районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений имеют на балансе десять теплиц общей площадью 1,6 га.

«Цветы в теплицах сажают в несколько этапов, при необходимости подсаживают новые. Также здесь выращиваются цветы для создания выставок на Певческом поле. Мы ориентируемся на более рациональные решения, например, увеличение количества многолетних цветов в столице и создание новых злаковых клумб. Постепенный переход от выращивания однолетников на многолетники позволит сэкономить бюджетные средства и создать новые оригинальные формы городского дизайна. В 2018 году такие клумбы были созданы в каждом районе столицы — парке „Победа“, Голосеевском парке, парке „Наталка“, сквере на ул. Гончара, Сырецком парке и других», — заявил Пантелеев.

Он отметил, что за последние три года в теплично-парниковом хозяйстве на Оболони проведен ремонт кровли и бытового помещения, заменено бетонное покрытие на фигурные элементы мощения; отремонтированы стеллажи для цветов, проведен косметический ремонт бытового помещения.

Ремонты будут проведены и в других теплично-парниковых хозяйствах.

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