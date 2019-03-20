Волочкова шокировала признанием о любовнике и потерянном ребенке

Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, потерявшая десятки миллионов рублей, вложив их в недвижимость, шокировала откровенным признанием о любовнике и потерянном ребенке. Скандальная балерина неожиданно стала гостьей шоу своей давней «подруги» Ксении Собчак, конфликт с которой длится уже несколько лет. Более того, она пустила скандальную ведущую к себе домой и дала откровенное интервью. Оно еще не опубликовано в сети, но стали известны некоторые подобности.

По словам Анастасии, она буквально с порога почувствовала зависть Ксении.

«Первое, что она сказала: «Да, неплохо ты живешь. Хоромы себе отстроила…» А когда мы зашли в спальню, бросила: «А плед-то у тебя дешевый!» — возмущалась Волочкова и рассказала, что Ксения всячески пыталась задеть ее.

Собчак не понравились наряды Волочковой, которые она сравнила с занавесками. А грудь Анастасии назвала ненастоящей и даже сама пощупала ее.

Словесные перепалки не помешали гламурным блондинкам поговорить по душам. Дамы, якобы без камер, отправились секретничать в баню, где Анастасия вспомнила о своем романе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

«Когда с ним жила, ни на одного мужчину не смотрела. И у него не было повода ревновать. Но он ревновал. Последней каплей был ребенок. Когда я забеременела, он мне сказал: „Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка, и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте“. Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш. И я сама завершила этот роман», — призналась Волочкова.

Сейчас Анастасия не делает столь громких заявлений о личной жизни, но говорит, что влюблена и счастлива, однако не называет имени своего нового избранника.

«У нас все прекрасно. У нас секс четыре-пять раз в день», — призналась балерина.

Напомним, Анастасия Волочкова закрутила роман с женатым олигархом Керимовым в 25-летнем возрасте. Бизнесмен окружил ее заботой и делал дорогие подарки. После завершения этих отношений Анастасия устроила пышную свадьбу с Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну. Пара жила вместе, хотя официально не была расписана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап и Настя Каменских подогрели слухи о романе, опубликовав новое совместное фото. А Вере Брежневой приписали роман с исполнителем Даном Баланом.

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