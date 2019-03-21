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Политика

Европейский союз поддерживает кандидата в президенты Порошенко, — Арьев

20:45 21 марта 2019 20
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Европейский союз поддерживает кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. Об этом с трибуны ВР заявил народный депутат Украины из фракции партии «Блок Петра Порошенко», председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он напомнил, что вчера состоялся мини-саммит Украина — ЕС, где президента Украины Петра Порошенко принимали руководители ЕС, сообщает пресс-служба БПП.

«На дипломатическом языке это означает, что ЕС поддерживает курс, который ведет президент Порошенко на европейскую интеграцию и НАТО. Более четкого месседжа для граждан Украины быть просто не может», — сказал Арьев.

Он также отметил, что последние решения Европейского парламента и Конгресса США по борьбе с российской агрессией говорят о поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

«В этом году уже дважды украинские ВСУ получили большое количество новой техники для обороны нашего государства. 421 единица тяжелой техники передана для украинской армии, в частности, были представлены ударные дроны», — сообщил нардеп.

«Президент, по своим конституционным обязанностям, должен заниматься двумя вещами: международными отношениями и защитойу украинского государства. И смотреть нужно на реальные дела. А та грязь, которая сегодня льется, закончится через месяц. Другое дело — нам жить в Украине и понимать, что никуда не девается российская агрессия, а их вооруженные силы сосредоточены вокруг украинских границ. Наша главная цель — победить. И победа будет за нами!» — отметил Арьев.

Ранее профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль заявил, что если украинцы не оценят парадокс Порошенко, то они получат пять лет хаоса.

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