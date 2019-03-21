Политика

Если украинцы не оценят парадокс Порошенко, они получат пять лет хаоса, — американский политолог

Согласно данным общенационального соцопроса, проведенного с 9 по 14 марта 2019 года Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов «Янус», президент Украины Петр Порошенко увеличивает отрыв от Юлии Тимошенко и выходит во второй тур. Во втором туре, запланированном на 21 апреля, ему, скорее всего, будет противостоять неопытный в политическом плане шоумен Владимир Зеленский. Для украинцев это будет самый важный выбор, который может отразиться на выживании страны, считает профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.

«Если украинцы не смогут оценить парадокс Порошенко и изберут президентом Зеленского, то они будут иметь пять лет неэффективного государственного управления и хаоса, прежде чем они получат еще один шанс радикально изменить курс своей страны. Но если украинцы хотят, чтобы их страна стала стабильной рыночной демократией, им следует задать себе вопрос, какого кандидата Путин ненавидит больше всего. Именно этот человек должен стать президентом», — утверждает Мотыль.

По его мнению, выбор будет очевиден: это или продолжение нынешней политики при действующем президенте Порошенко, или резкий отказ от такой политики и возможный распад государства при Зеленском.

«С одной стороны, история выборов в Украине свидетельствует о том, что украинцы должны одуматься и проголосовать за человека, способного обеспечить стабильность, безопасность и реформы. А с другой, украинцы склонны к таким же странных изменений настроения, которым подвергались в Европе и США», — считает он.

Политолог отмечает, что Украина сегодня — это стабильная и работоспособная демократия, где существует свобода слова и собраний, где очень низкий уровень экстремизма и нетерпимости (по данным благотворительного фонда Ukrainian Jewish Encounter, уровень антисемитизма в Украине один из самых низких в Восточной Европе).

Кроме того, по мнению эксперта, в Украине создана хорошо функционирующая рыночная экономика, а «на фоне весьма тревожных антидемократических, антирыночных и популистских тенденций в Европе Украина выглядит вполне здоровой и гораздо более „европейской“ страной».

Политолог объясняет, почему значительная часть населения поддерживает неопытного и ничем себя не проявившего в государственном управлении Владимира Зеленского.

«Большая часть ответа заключается в том, что Революция и Евромайдан породили нереалистичные ожидания, что Украина сможет за несколько дней сделать скачок в Европейский Союз. Реальность такова, что, несмотря на то, что Украина неуклонно движется к интеграции с европейскими институтами, она еще должна пройти долгий путь, прежде чем она станет восточноевропейской Швейцарией», — поясняет Мотыль.

Эксперт подчеркивает, что большинство приверженцев Зеленского — это молодежь, которая не способна еще отличить реальные достижения Зеленского и его телевизионный имидж.

«В этом плане молодые украинцы очень похожи на своих западных сверстников. Но та легкость, с которой они отказываются от реальности, ослабляет надежду на то, что молодежь, которая выросла, воспитанная и получила образование в постсоветских обстоятельствах, станет более грамотным политическим потребителем», — считает политолог.

Напомним, по данным Всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», за кандидата в президенты Владимира Зеленского готовы проголосовать 34% участников опроса, которые определились со своим выбором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские выборы 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций — всего их должно быть около 1,5 тысяч.

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