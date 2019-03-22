Супрун рассказал украинцам, как стать «крепким орешком» во время предвыборного обострения

Украина

В ближайшие недели можно будет не раз наблюдать проявления «предвыборного обострения». Некоторые политизированные люди будут вести себя импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя украинцев чувствовать себя в опасности. Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В ближайшие недели мы будем не раз наблюдать проявления предвыборного обострения. Люди, которых оно поражает, могут вести себя в стиле невольных радикалов — импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и заставляя чувствовать себя в опасности», — пишет чиновница.

По словам Ульяны Супрун, манипуляторы имеют арсенал приемов для того, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или переход на личности.

Чтобы атаки на психическое здоровье не застали врасплох, и.о. министра советует сохранять спокойствие.

Также, по ее словам, в таком случае можно при наличии возможности развернуться и уйти. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла. Те, кто считает себя «крепким орешком», могут выслушать человека и даже попробовать его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

«Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов — вас будет сложно вывести из равновесия», — посоветовала Супрун.

По ее словам, иногда обнаглевших людей нужно «вернуть в реальность». Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

«Повышение голоса, указания пальцами или пренебрежительное обращение могут ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к ней только после того, как он все выскажет», — советует Супрун.

Кроме того, чиновница отмечает, что когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, стоит игнорировать неадекватное поведение и избегать любого контакта.

«Люди, которые ведут себя неадекватно могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни», — написала Супрун.

Итак, по мнению Супрун лучшие действия в этом случае — посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь.

Но прежде всего, уверена главный медик страны, стоит позаботиться о себе.

«Общение с агрессивной человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на ваше самочувствие и настроение. Не позволяйте негатива оставаться с вами — выйдите на прогулку или пробежку, поговорите с близким человеком», — уверена она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун опровергла миф о вреде хлеба на дрожжах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter