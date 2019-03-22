В России охранник-педофил надругался над 10-летней школьницей

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Педофил, работавший охранником в одной из школ Ульяновска, заманил к себе домой 10-летнюю девочку и надругался над ней. Об этом сообщается на сайте Управления Следственного комитета по Ульяновской области, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что против 54-летнего жителя Ульяновска завели уголовное дело по части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, 18 марта подозреваемый привел 10-летнюю ученицу школы, в которой работал охранником, в свою квартиру. В отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера.

Сообщается, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Следствие даст оценку действиям администрации школы, которая взяла на работу охранника с судимостью.

Напомним, в марте сообщалось об учителе физкультуры одной из школ российского Якутска, который полгода насиловал свою 13-летнюю ученицу в спортзале. Родители девочки узнали об изнасилованиях, обнаружив переписку с учителем в телефоне дочери. Педофила задержали и возбудили уголовное дело.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Казани учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и требовал «доставить ему удовольствие».

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