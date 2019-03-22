Подвинет Путина: астролог сделал неожиданный прогноз для женщины, родившейся в Украине

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Самозваная «прокурор Крыма» Наталья Поклонская, которая на днях отметила свой 39-й день рождения имеет большие шансы на политическую карьеру. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

«Судя по гороскопу, у этой барышни нервно-холеристический темперамент. Она — диктаторша по своей сути. Всегда остается при своем мнении. В гороскопе Поклонской Марс в соединении с Юпитером, а это говорит о том, что она может быть блестящим политиком и занять самые высокие должности в государстве. Скажу больше — Поклонская вполне может стать даже президентом Российской Федерации. Это — еще та „темная лошадка“! Она неожиданно может проскочить и иметь большое политическое будущее», — добавил он.

По словам Росса, политическая карьера и дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России — для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией

«Судя по гороскопу, ее кармическая задача — сломить тот режим, в котором она сейчас вроде бы находится (вроде бы — потому что она якобы „подпевает“ Путину, но на деле все не совсем так)», — объясняет Росс.

При этом астролог отмечает, что в 2020-е годы «мы увидим совершенно другую Поклонскую».

«Это будет яростный революционер в борьбе за новые идеи и новые возможности. Это будет примерно наша Тимошенко, которая при других президентах проворачивала свои нечистые дела с нефтью и газом, а потом внезапно стала революционеркой. Вот и Поклонская такая же. У нее агрессивный и темпераментный нрав», — предсказывает астролог.

По его словам, в гороскопе экс-прокурорши — Луна в Овне, что является признаком женщины-амазонки, женщины-воина. Хоть и выглядит она, как «няша», но обладает весьма злобным и дерзким характером. У нее гороскоп политика, как у Юлии Тимошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Росс заявил о том, что президент России Владимир Путин не протянет дольше 2021 года у власти и, скорее всего, утонет.

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