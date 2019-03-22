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Это наглость: Кондратюк резко прошелся по Зеленскому из-за похода в президенты (видео)
Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, комментируя участие в президентской кампании шоумена Владимира Зеленского, заявил, что конвертирование популярности в президентство в воюющей стране — наглость. Ранее президентские амбиции шоумена высмеяли едкой карикатурой.
Об этом Игорь Кондратюк заявил в эфире телеканала ATR. «Я считаю, что это очень наглая история — конвертировать свою популярность в президентство в воюющей стране. Для меня все эти сравнения с Валенсой, Гавелом, Рейганом бессмысленны… До этого я не видел ни одной попытки Владимира Зеленского показать, что он не только классный продюсер, прекрасный комедийный актер, толковый менеджер, но и гражданин. Я этого не увидел», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный актер и телеведущий Сергей Притула в видеоролике потроллил Зеленского с его походом в президенты.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?