Это наглость: Кондратюк резко прошелся по Зеленскому из-за похода в президенты (видео)

Украина

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, комментируя участие в президентской кампании шоумена Владимира Зеленского, заявил, что конвертирование популярности в президентство в воюющей стране — наглость. Ранее президентские амбиции шоумена высмеяли едкой карикатурой.

Об этом Игорь Кондратюк заявил в эфире телеканала ATR. «Я считаю, что это очень наглая история — конвертировать свою популярность в президентство в воюющей стране. Для меня все эти сравнения с Валенсой, Гавелом, Рейганом бессмысленны… До этого я не видел ни одной попытки Владимира Зеленского показать, что он не только классный продюсер, прекрасный комедийный актер, толковый менеджер, но и гражданин. Я этого не увидел», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный актер и телеведущий Сергей Притула в видеоролике потроллил Зеленского с его походом в президенты.

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