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Украина

Путин хотел обескровить Украину: раскрыт план Кремля с Донбассом

9:57 22 марта 2019 102
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Россия никогда не претендовала на украинский Донбасс. Агрессия на востоке Украины президенту РФ Владимиру Путину нужна была для того, чтобы обескровить нашу страну.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине (по совместительству), а ныне советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

«Донбасс вернуть в конституционно-правовое поле Украины будет легче, чем Крым. Следует понимать, что на Донбасс Кремль не претендовал никогда. Путину просто нужно было обескровить государство, которое теперь для Москвы является врагом номер один», — заявил дипломат.

Что же касается аннексированного Россией полуострова, то Крым должен быть возвращен Украине, а все инициаторы его захвата — наказаны. По словам Александра Левченко, Россия не только захватила чужие территории, но и нарушила мировой правопорядок и нанесла огромный политический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

«Россия — мощное ядерное государство, все это хорошо понимают. Но тем не менее верю, что ответить за содеянное определенным лицам придется. И за Крым, и за Донбасс», — резюмировал дипломат.

Полный текст интервью Александра Левченко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса».

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