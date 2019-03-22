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Путин хотел обескровить Украину: раскрыт план Кремля с Донбассом
Россия никогда не претендовала на украинский Донбасс. Агрессия на востоке Украины президенту РФ Владимиру Путину нужна была для того, чтобы обескровить нашу страну.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине (по совместительству), а ныне советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.
«Донбасс вернуть в конституционно-правовое поле Украины будет легче, чем Крым. Следует понимать, что на Донбасс Кремль не претендовал никогда. Путину просто нужно было обескровить государство, которое теперь для Москвы является врагом номер один», — заявил дипломат.
Что же касается аннексированного Россией полуострова, то Крым должен быть возвращен Украине, а все инициаторы его захвата — наказаны. По словам Александра Левченко, Россия не только захватила чужие территории, но и нарушила мировой правопорядок и нанесла огромный политический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.
«Россия — мощное ядерное государство, все это хорошо понимают. Но тем не менее верю, что ответить за содеянное определенным лицам придется. И за Крым, и за Донбасс», — резюмировал дипломат.
Полный текст интервью Александра Левченко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?