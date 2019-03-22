Путин хотел обескровить Украину: раскрыт план Кремля с Донбассом

Украина

Россия никогда не претендовала на украинский Донбасс. Агрессия на востоке Украины президенту РФ Владимиру Путину нужна была для того, чтобы обескровить нашу страну.



Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине (по совместительству), а ныне советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

«Донбасс вернуть в конституционно-правовое поле Украины будет легче, чем Крым. Следует понимать, что на Донбасс Кремль не претендовал никогда. Путину просто нужно было обескровить государство, которое теперь для Москвы является врагом номер один», — заявил дипломат.

Что же касается аннексированного Россией полуострова, то Крым должен быть возвращен Украине, а все инициаторы его захвата — наказаны. По словам Александра Левченко, Россия не только захватила чужие территории, но и нарушила мировой правопорядок и нанесла огромный политический, экономический и гуманитарный ущерб Украине.

«Россия — мощное ядерное государство, все это хорошо понимают. Но тем не менее верю, что ответить за содеянное определенным лицам придется. И за Крым, и за Донбасс», — резюмировал дипломат.

Полный текст интервью Александра Левченко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Никто в мире не собирается воевать с Россией из-за Крыма или Донбасса».



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