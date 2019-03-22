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Украина

В центре Москвы провели акцию в поддержку Олега Сенцова (фото, видео)

10:19 22 марта 2019 88
Плакат с Сенцовым на Комсомольской площади Москвы
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 марта, в Москве в районе Комсомольской площади на мосту активисты провели акцию в поддержку узника Кремля Олега Сенцова. Ранее сообщалось, что в Европарламенте показали документальный фильм «Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля»,

Баннер с изображением крымского режиссера, которого в России незаконно бросили за решетку на 20 лет, вывесили на мосту рядом с площадью трех вокзалов. «Целью акции было привлечение внимания общественности к политическим заключенным в России и недопустимости преследования по политическим мотивам», — сообщил в социальных сетях москвич Николай Игроков, разместивший на своей страничке в Facebook фотографии с места проведения акции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Ольга Динзе рассказывала, что после выхода из голодовки Олег Сенцов в колонии занялся спортом.

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