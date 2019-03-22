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У посольства России в Греции прогремел взрыв: что известно на данный момент
В Греции в Афинах неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.
«Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось», — сказал он.
Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства, сообщает ТАСС.
«Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал», — добавил Гаврилов.
По его словам, будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке. Район вокруг консульского отдела оцепила полиция. Компетентные органы Греции ведут расследование.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в центре Харькова возле здания генерального консульства России прошла протестная акция против российской агрессии в Украине. Люди с символикой «Национальных дружин» и «Правого сектора» устроили пикет и забросали консульство зеленкой и яйцами.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!