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Общество

Замешанный в коррупции глава Полтавской ОГА пролетел с премией «Человек года»

10:52 22 марта 2019 180
Валерий Головко
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В субботу, 23 марта, в Киеве состоится церемония награждения лауреатов премии «Человек года-2018». В номинации «Региональный лидер года» значился и глава Полтавской областной администрации Валерий Головко. Он мог получить диплом за успехи в профессиональной деятельности, а именно за веские результаты в социально-экономическом развитии Полтавщины в прошлом году, где благодаря усилиям номинанта якобы стремительно выросли зарплаты и особенно развивается сельское хозяйство.

Но не получит. Во-первых, потому, что влип в громкий коррупционный скандал, а, во-вторых, президент Украины уволил его после этого с должности.

А народный депутат Украины от Полтавщины Юрий Бублик направил в общественную организацию «Обличчя майбутнього» депутатское обращение, в котором просил проверить объективность о принятии Высшим академическим советом решения о признании Валерия Головко лауреатом премии. И за два дня до номинации получил ответ, что его кандидатура снята.

«Вот так удалось хоть немного восстановить справедливость, — написал Юрий Бублик на своей странице в Facebook. — Поэтому пусть история Валерия Анатольевича будет примером для многих других коррумпированных чиновников!»

Напомним, 22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) на основании решения Соломенского районного суда Киева провели обыски в рабочих кабинетах и по домашним адресам Валерия Головко, его советника Александра Литвинова, первого заместителя главы облгосадминистрации Андрея Песоцкого, начальника департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. Было сказано, что руководство области подозревается в систематическом вымогательстве взяток от одного из подрядчиков, который должен был бы следить за благоустройством дорог области.

По результатам обысков суд наложил арест на 179 тысяч евро, моноблок Apple (iMac), Mercedes G 63 AMG, которые могут быть вещественными доказательствами в деле.

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