Наука и технологии

Facebook слил в сеть пароли миллионов пользователей: как такое возможно

Самая популярная социальная сеть Facebook из-за ошибки хранила сотни миллионов паролей от аккаунтов своих пользователей незашифрованными. В компании уже устранили ошибку.

Так, первым о проблеме сообщил Брайан Кребс, журналист, специализирующийся на сфере компьютерной безопасности. Фактически, пароли хранились незашифрованными, в открытом виде и были доступны для просмотра сотрудникам Facebook (до 20 000 человек), пишет AIN.

«Пароли никогда не были видны кому-то за пределами компании и мы не нашли свидетельства, что кто-то внутри получал к ним несанкционированный доcтуп», — сообщили в соцсети.

В компании намерены уведомить о проблеме сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram. В результате ошибки могли оказаться видимыми от 200 до 600 млн паролей от сервисов соцсети.

Как писали «ФАКТЫ», разработчики социальной сети Facebook пытаются «омолодить» свою аудиторию и привлечь подростков в ряды пользователей. Для этого в Facebook создается новый раздел со смешными видео.

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