26.94 / 27.21 30.56 / 31.02
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Банкирша украла из банка 35 миллионов гривен и попала в тюрьму

11:11 22 марта 2019 304
Деньги
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал виновной теперь уже бывшую руководительницу одного из отделений банка в совершении уголовных правонарушений: «присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением», «служебный подлог», «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». В ходе следствия было установлено, что обвиняемая обманывала клиентов финансового учреждения, когда якобы заключала с ними договоры депозитных вкладов. Документы мошенница заверяла печатью банка и личной подписью, однако счета не открывала и не регистрировала их. Таким образом женщина присвоила средства девяти клиентов на сумму более 928 тысяч гривен, а так же средства банка в общей сумме 3,6 миллиона гривен. Кроме того, банкирша под видом займа денег у физических лиц обманом присвоила деньги 29 потерпевших на общую сумму более 31 миллиона гривен, сообщает прокуратура Львовской области.

Дрогобычский горрайсуд приговорил 55-летнюю мошенницу к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время прокуратура области готовит апелляционную жалобу на приговор, считая его слишком мягким.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до этого «рекорд» кражи денег клиентов во Львовской области принадлежал экс-директору Трускавецкого отделения одного из частных банков, которая похитила более 14 миллионов гривен.

А в Прикарпатье суд арестовал банковскую аферистку. Она более пяти лет скрывалась от правосудия и была экстрадирована в Украину из Польши.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
+8

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины