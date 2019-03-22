Происшествия

Банкирша украла из банка 35 миллионов гривен и попала в тюрьму

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области признал виновной теперь уже бывшую руководительницу одного из отделений банка в совершении уголовных правонарушений: «присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением», «служебный подлог», «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». В ходе следствия было установлено, что обвиняемая обманывала клиентов финансового учреждения, когда якобы заключала с ними договоры депозитных вкладов. Документы мошенница заверяла печатью банка и личной подписью, однако счета не открывала и не регистрировала их. Таким образом женщина присвоила средства девяти клиентов на сумму более 928 тысяч гривен, а так же средства банка в общей сумме 3,6 миллиона гривен. Кроме того, банкирша под видом займа денег у физических лиц обманом присвоила деньги 29 потерпевших на общую сумму более 31 миллиона гривен, сообщает прокуратура Львовской области.

Дрогобычский горрайсуд приговорил 55-летнюю мошенницу к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время прокуратура области готовит апелляционную жалобу на приговор, считая его слишком мягким.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», до этого «рекорд» кражи денег клиентов во Львовской области принадлежал экс-директору Трускавецкого отделения одного из частных банков, которая похитила более 14 миллионов гривен.

А в Прикарпатье суд арестовал банковскую аферистку. Она более пяти лет скрывалась от правосудия и была экстрадирована в Украину из Польши.





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