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Внучка британской королева Елизаветы II принцесса Евгения впервые со дня своей свадьбы появилась на официальном мероприятии вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком. Евгения и Джек, поженившиеся в октябре прошлого года, посетили Королевскую национальную ортопедическую больницу в Лондоне, чтобы открыть ее новый корпус. Супружескую пару сопровождал отец принцессы — принц Эндрю, герцог Йоркский. Или, вернее сказать, что Джек сопровождал герцога и принцессу, поскольку он не является «работающим» членом семейства монархини.

Для этого мероприятия 28-летняя Евгения выбрала кремовое мини-платье из ткани букле от Maje стоимостью 280 долларов, черные туфли и черную повязку на голову. Фанаты королевской семьи внимательно приглядывались к принцессе. В последнее время ходят слухи, что они с мужем ждут первенца, но якобы не хотят пока что объявлять об этом публично раньше, чем родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Однако пока что фигура Евгении не дает оснований заподозрить, что в семействе королевы ожидается очередное пополнение.

Эта больница — особое место для принцессы. Именно здесь ей в возрасте 12 лет делали операцию по исправлению сколиоза. С тех пор Ее Высочество поддерживает близкие отношения со своим врачом. И даже пригласила ее на свою свадьбу. А подвенечное платье Евгении были сшито так, чтобы в большом вырезе на спине был виден оставшийся после операции шрам. С этой же целью принцесса отказалась от фаты.

Теперь Евгения официально провозглашена патроном больницы. Ее отец патронирует больницу с 2003 года. «Для меня такая честь быть здесь сегодня. Я чувствую так, словно мои кости и кровь является частью этого здания», — приводит слова Евгении издание Cosmopolitan UK.

Евгения с отцом

Ранее, как писали «ФАКТЫ», старшая сестра Евгении принцесса Беатрис совершила первый официальный выход в свет со своим новым бойфрендом Эдоардо Мопелли Моцци.

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