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Меган Маркл и Гарри неожиданно появились на публике в трауре, а Кейт Миддлтон посетила музей (фото, видео)

19:14 19 марта 2019   1131
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно нанесли визит в так называемый Новозеландский дом — дипломатическое представительство Новой Зеландии в Лондоне. Герцог и герцогиня Сассекские возложили цветы в память жертв кровавого теракта в городе Крайстчерч, унесшего жизни 50 человек, а также оставил записи в книге соболезнований.

Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган, которые посетили Новую Зеландию осенью прошлого года в рамках своего заграничного турне, были в черных траурных одеяниях. С представителями дипмиссии они поздоровались по обычаю маори — соприкоснувшись носами.

Между тем Кейт Миддлтон, которая утром вместе с королевой Елизаветой побывала в Королевском колледже Лондона, отправилась, как и было запланировано, с сольным визитом в лондонский музей Foundling — так называемый «музей подкидышей», экспозиция которого рассказывает историю знаменитой благотворительной больницы Foundling. Незадолго до ее визита было официально объявлено, что герцогиня Кембриджская назначена патроном этого заведения.

Кейт не стала переодеваться после предыдущего мероприятия и явилась в музей в том же самом сером платье-пальто от Catherine Walker. Она только сняла свою шляпку, стремясь выглядеть более неформально.

У членов британской королевской семьи 19 марта выдалось очень насыщенным днем. Ранее стало известно, что принц Чарльз, который находится в турне по Карибским островам, засветился на пляже в одних только цветастых плавках.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри посетили крестины правнучки королевы Елизаветы.

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