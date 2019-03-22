В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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До рождения первенца британского принца Гарри и Меган Маркл, поженившихся в мае прошлого года, остаются считанные недели. «ФАКТЫ» свели воедино все, что известно о будущем ребенке на данный момент.

Дата рождения

О беременности Меган Маркл Кенсингтонский дворец сообщил 15 октября прошлого года. В официальном заявлении туманно говорилось, что малыш появится на свет «весной 2019 года». В январе, во время визита в город Биркенхед сама герцогиня во время беседы с фанатами королевской семьи призналась, что находится на шестом месяце беременности. И, следовательно, роды состоятся в конце апреля или начале мая. Позже, однако, появились сообщения о том, что бывшая актриса может родить раньше срока. Ее уже даже якобы госпитализировали с ложными схватками.

Предполагается, что день рождения будущего малыша Сассекса может совпасть с днем рождения кого-либо из членов королевской семьи. Так, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Луи появился на свет 23 апреля прошлого года. Его сестра принцесса Шарлотта празднует день рождения 3 мая. А сама королева Елизавета отмечает этот праздник 21 апреля.

Пол ребенка

Меган заявила, что они с мужем не знают пола ребенка, так как хотят, чтобы это стало для них сюрпризом. Однако, ходят слухи, что на вечеринке baby shower, которую для уроженки США устраивали в Нью-Йорке ее подруги в конце февраля, Маркл сообщила им пол младенца. Вот только сведения из разных источников диаметрально разнятся: одни утверждают, что это девочка, другие — что мальчик. Не утихают также слухи о том, что у Гарри с Меган будут близнецы.

Судя по букмекерским ставкам, большинство склоняется к тому, что у супругов все же родится «маленькая принцесса», которую вероятно нарекут в честь матери Гарри — Дианой. В числе фаворитов числятся также имена Виктория, Элис, а также Альберт, Филипп, Артур, Чарльз.

Кстати, если у Меган родится девочка, для нее уже готов подарок. В 2015 году, еще до знакомства с принцем, Меган заявила в одном из интервью, что подарит своей будущей дочери наручные часы от Cartier, которые она купила сама себе, чтобы отпраздновать свой успех в телесериале «Форс-мажоры». Актриса выгравировала на них надпись: «М.М от М. М» («Меган Маркл от Меган Маркл»).

Где состоятся роды

Остается пока загадкой место, где Меган собирается рожать. Принцесса Диана и Кейт Миддлтон рожали своих детей в крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии. Здесь также произвели на свет своих детей сестра Кейт Пиппа Миддлтон и жена Джорджа Клуни Амаль. По информации прессы, сотрудникам больницы запретили брать отпуск в апреле. Это может свидетельствовать о том, что жена принца Гарри намерена последовать семейной традиции и произвести на свет наследника в том же медицинском учреждении, где некогда появился на свет ее муж.

Однако есть сообщения о том, что герцогиня Сассекская присмотрела больницу Frimley Park в графстве Суррей. Здесь рожала невестка королевы — супруга принца Эдварда Софи. Больница находится недалеко от Виндзора, куда супруги намерены переехать в ближайшее время. Как известно, Гарри и Меган уже совсем скоро выселяются из Кенсингтонского дворца, чтобы сделать своей постоянной резиденцией загородный Фрогмор-коттедж. Там уже заканчивают ремонт. Как сообщается, детская в коттедже оформлена в гендерно-нейтральных бело-серых тонах. Ехать из Виндзора рожать в Лондон далековато.

Изначально говорили, что Меган может даже попробовать домашние роды.

Фрогмор-коттедж

Титул ребенка

По британским законам ребенок Гарри не будет именоваться принцем или принцессой. В 1917 году король Георг V наложил ограничения на присвоение королевского титула. Отпрыски Гарри (который находится ныне на шестом месте в очереди престолонаследования) не смогут носить титул Его или Ее Королевского высочества, так как вероятность их восхождения на трон слишком мала. Поэтому сын Гарри и Меган удовольствуется титулом «граф Дамбартон» — второстепенным шотландским титулом своего отца, который королева даровала ему в день его свадьбы с Маркл. А если на свет появится девочка она станет леди Маунтбаттен-Виндзор. Не исключено личное вмешательство королевы Елизаветы, которая может даровать своим правнукам королевские титулы, однако Гарри недавно намекнул, что они с женой предпочитают, чтобы их дети вели как можно более нормальную жизнь, в которой будет минимум королевской помпы. При этом фамилия ребенка скорее всего будет «Сассекс». Так, первенец Кейт и Уильяма принц Джордж носит в школе фамилию Кембридж.

Крестные

Скорее всего в крестные не пригласят ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон. Сам принц Гарри не является крестным ни одного из троих детей своего старшего брата (хотя на днях стал крестным младшей дочери своей кузины Зары Тиндолл). Считается, что он, как дядя, и без того будет задействован в жизни племянников. Актер Джордж Клуни (которого связывает дружба с Маркл) недавно опроверг слухи о том, что он и его жена Амаль приглашены на эти роли. В числе потенциальных крестных называли также подруг Меган — стилиста Джессику Малруни, теннисистку Серену Уильямс, а также друга Гарри Чарли ван Старунбензи, у которого они с Меган не так давно были на свадьбе.

Няня

Разнятся также слухи о том, будут ли Меган и Гарри нанимать няню. Поговаривали, что герцог и герцогиня обратились к услугам знаменитой в Голливуде няне Конни Симпсон. Ранее ее клиентами были Джордж и Амаль Клуни, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и другие знаменитости. Затем утверждали, что супруги вообще намерены обойтись без помощи нянь. И что Меган будет помогать только ее мать Дория, которая прилетит в Великобританию из Лос-Анджелеса и поселится вместе с дочерью и зятем. А по некоторой информации Меган даже рассматривает возможность нанять в няни мужчину — по примеру Гвинет Пэлтроу и Бритни Спирс.

Меган и Гарри с Дорией

Ждать, чтобы выяснить истину и прояснить все волнующие фанатов вопросы, уже осталось не так уж долго.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и Гарри неожиданно появились на публике в трауре, а Кейт Миддлтон посетила музей.

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