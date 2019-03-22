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Все зависит от нас самих: Супрун предостерегла украинцев от эмиграции
Украинцы, рассчитывающие на быстрые глобальные изменения и мечтающие о лучшей жизни за рубежом — идеальные украинцы для Кремля. А государство, в котором все зависит от одного человека (должности), может быть только страной рабов.
Так руководитель Минздрава Ульяна Супрун отреагировала на позицию людей, которые говорят, что уедут из Украины в случае победы на президентских выборах «кандидата Х». «Когда я читаю подобную реакцию на те или иные социологические опросы или политические прогнозы, меня всегда берет злость», — отметила она и добавила: «Строить лучшую страну — это ежедневный труд, а не сезонная история с привязкой к политическим циклам».
Она призвала украинцев не жить так, как будто политики решают все, и назвала такое утверждение иллюзией. «Но помните, что политики в государствах с населением, а не гражданами — решают очень много. Обязательно взвешенно принимайте решение за кого проголосуете 31 марта, работайте со своим окружением, убеждайте своих друзей и родственников, помните цену, которую мы платим каждый день, чтобы иметь настоящее право выбора», — написала она на своей страничке в социальных сетях.
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