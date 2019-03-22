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Стало известно, когда Украина получит 500 миллионов евро от Евросоюза
Из-за принятия Конституционным судом Украины решения о незаконности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников у правительства возникли сложности с получением займов от зарубежных кредиторов. Однако, похоже, что ранее запланированный транш кредита от Европейского союза Украина все же получит.
В правительстве заявили, что представители ЕС подтвердили готовность продолжать предоставление Украине финансовой помощи. В частности, в Евросоюзе согласились предоставить нашему правительству второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Такое решение было озвучено после завершения мини-саммита в Брюсселе, в котором приняли участие представители Украины и ЕС.
«Европейские коллеги высоко оценили прогресс относительно исполнения программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность предоставлять инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья», — заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Напомним, что Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро. В декабре 2018 года Еврокомиссия уже предоставила Украине первый транш объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. А теперь, по словам Оксаны Маркаровой, уже в ближайшее время, скорее всего, в апреле, Украина сможет получить и второй транш. Ранее планировалось, что 500 млн евро второго транша от ЕС Украине дадут в марте.
Кроме того, министр финансов опровергла информацию о возможной приостановке сотрудничества с МВФ из-за неоднозначного решения Конституционного суда Украины. По ее словам, Международный валютный фонд ни в чем не отказывал украинскому правительству, потому что срок для очередного транша от МВФ еще не пришел. Более того, в Киев приезжала техническая миссия МВФ, которая, по словам Оксаны Маркаровой, осталась довольна работой правительства.
«Конечно, обеспокоенность относительно решения Конституционного суда выразили все наши международные партнеры, да мы и сами возмущены этим. Но что касается отсрочки транша, это фейк», — отметила Оксана Маркаров.
Стоит напомнить, что ранее председатель парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.
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