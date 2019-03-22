Страшное ДТП с маршруткой в Киеве: водитель назвал причину аварии

Происшествия

Водитель маршрутного автобуса, попавшего в страшное ДТП Шевченковском районе Киева, заявил, что наехал на пешеходов, идущих по переходу на разрешающий сигнал светофора, из-за неисправных тормозов.

Как сообщают в полиции Киева, после ДТП три женщины попали в больницу, две — в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель маршрутки был трезв. Впрочем, окончательно это выяснится после экспертизы — у водителя взяли биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. «В своих показаниях водитель отметил, что в транспортном средстве отказали тормоза, однако и эту информацию проверят эксперты, тщательно осматривающие автобус на штрафплощадке. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля», — заявили в полиции Киева .

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до восьми лет лишением права.

Следователи обращаются к свидетелям аварии и особенно, к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой обратиться в следственные подразделения для дачи объяснений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео серьезного ДТП возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве, когда маршутка сбила трех сестер на пешеходном переходе. Пострадавшим — от 20 до 50 лет.

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