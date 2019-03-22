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Отломился хвост: в России произошло серьезное ЧП с вертолетом (фото)
В России у вертолета с пассажирами во время жесткой посадки отвалился хвост. ЧП произошло 22 марта 2019 года в Надымском районе на Ямале. Никто из пассажиров не пострадал. Судно авиакомпании «Ямал» выполняло полет по маршруту Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым.
Жесткая посадка МИ-8 произошла в селе Нори. В ходе посадки у вертолета обломился хвост. На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров. Следователи проводят проверку, сообщают российские СМИ.
Как писали «ФАКТЫ», это не первое ЧП с вертолетом в России за последнее время. Так, 30 декабря в России произошла катастрофа с вертолетом Robinson. В результате аварии погибли четыре человека. Воздушное судно упало на территорию базы отдыха, после чего загорелось. На земле никто не пострадал в результате инцидента.
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